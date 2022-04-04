Премьер-министры России и Казахстана обсудили интеграционное взаимодействие

4 апр. 20:16

Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, в ходе которого стороны обсудили укрепление интеграционного взаимодействия стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), - сообщает сайт кабмина РФ.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым... Особое внимание было уделено укреплению интеграционного взаимодействия России и Казахстана в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Премьер-министры двух стран обсудили актуальные вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях.