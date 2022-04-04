Вице-премьер Северной Осетии Алан Ужегов подал в отставку

4 апр. 19:42

Алан Ужегов подал в отставку по собственному желанию с поста вице-премьера Северной Осетии и полпреда республики при президенте РФ, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Освободить 4 апреля 2022 года Алана Ужегова от должности заместителя председателя правительства Северной Осетии-полномочного представителя республики при президенте РФ по собственному желанию", - говорится в тексте указа главы Северной Осетии Сергея Меняйло, опубликованного на сайте правительства, передает "Интерфакс".

Напомним, Ужегов был назначен на должность в конце октября 2021 года, до этого он временно исполнял обязанности первого зампредседателя правительства республики.