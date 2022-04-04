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Ставропольский суд арестовал первого замминистра ЖКХ края

Ставропольский суд арестовал первого замминистра ЖКХ края

Ленинский районный суд Ставрополя сегодня принял решение об аресте первого замминистра ЖКХ Ставрополья Евгения Маслова, подозреваемого в мошенничестве, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. 

Евгений Маслов стал фигурантом уголовного дела после совместной проверки краевой прокуратуры и регионального управления ФСБ России: как выяснило следствие, в 2020 году министерство ЖКХ и юрлицо заключили госконтракты на дезинфекцию стоимостью более 45 млн рублей, и Маслов нарушил закон при подготовке аукционной документации. В итоге цена контракта оказалась завышена, - передает "АиФ-Ставрополье".

Экс-чиновник пробудет в следственном изоляторе два месяца. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил его от должности. 

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