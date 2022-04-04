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В "Мечте" рассказали, когда было принято решение об отставке главы МИД Грузии

В &quot;Мечте&quot; рассказали, когда было принято решение об отставке главы МИД Грузии

Решение о назначении экс-министра иностранных дел Давида Залкалиани на должность посла Грузии в Америке было принято гораздо раньше, чем об этом сообщили общественности, рассказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"По моей информации, представление (по кандидатуре - ред.) Давида Залкалиани было направлено довольно давно", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик уточнил, что соответствующее решение было вынесено еще до начала российской военной спецоперации на Украине.

Напомним, сегодня утром премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил об отставке главы МИД Грузии, его место занял Илья Дарчиашвили, ранее возглавлявший администрацию правительства. Залкалиани же стал послом Грузии в США.

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