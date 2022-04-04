Приговор участнику террористической организации вынесли в Ростове-на-Дону

4 апр. 18:59

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемому в терроризме жителю Дагестана Асхабу Османову, рассказали в его пресс-службе.

"Установлено, что в июне 2021 года подсудимый в Калмыкии принял участие в деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ, записав на телефон присягу о добровольном вступлении", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

В тот же день мужчина послал запись через мобильное приложение другому человеку, чтобы тот передал ее руководителю организации.

Османов признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).

Ранее мужчина был осужден астраханским судом за мошенничество и кражу, путем частичного сложения наказаний он приговорен к 11 годам колонии строгого режима.