Азербайджан и Турция усиливают позиции в экономических отношениях между Европой и Азией

Роль Азербайджана как экспортера природного газа и Турции как транзитного узла в энергетической безопасности Европы в скором времени значительно возрастет, прогнозирует Анатолийское агентство.

Сейчас безопасность торговых путей и маршрутов транспортировки энергоносителей стала одним из основных вопросов на глобальном уровне. Энергоснабжение Европы, особенно Южной и Юго-Восточной Европы, зависит только от одного поставщика. Однако Европейская комиссия ускоряет процессы диверсификации поставок энергии, начиная с газа, чтобы уменьшить экономическую зависимость. ЕС уже провел переговоры об увеличении поставок природного газа в случае неожиданного газового кризиса с такими поставщиками энергоносителей, как Египет, Катар, США, Южная Корея, Нигерия и Азербайджан.

Роль Азербайджана и Турции в энергетической политике ЕС

На данный момент Азербайджан поставляет газ по "Южному газовому коридору" через Турцию в Италию, Грецию и Болгарию. На официальном уровне признано, что Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером ЕС и играет ключевую роль в снабжении рынка ЕС энергетическими ресурсами Каспийского бассейна. При этом Азербайджан обеспечивает около 5% потребности ЕС в газе. Существующие геоэкономические реалии - результат долгосрочной целенаправленной политики и реализованных мегапроектов. Например, строительство Южно-Кавказского газопровода осуществлялось с целью экспорта газа с месторождения "Шахдениз" на европейский континент через Грузию и Турцию. Можно упомянуть и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, нефтепровод Баку - Супса. Успешная реализация этих проектов и твердые обязательства преследуют общую цель восстановления древнего Великого Шелкового пути и развитие сотрудничества между странами региона. Эти проекты оказывают значительное влияние на энергетическую и торговую карты региона.

Новые геоэкономические реалии и перспективы

Еврокомиссия объявила о своих планах в 2022 году сократить импорт российского газа в ЕС на две трети. 25 марта США заключили соглашение с Евросоюзом на поставку не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в 2022 году. В последующие годы поставки могут вырасти до 50 млрд кубометров газа ежегодно. Ожидаемой тенденцией остается использование возобновляемых источников энергии. Однако эти ресурсы не смогут полностью удовлетворить потребности европейских потребителей в короткие сроки. Таким образом, возрастающая роль новых энергетических маршрутов станет одной из основных тенденций на европейских рынках в ближайшее время.

28 ноября 2021 года Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа. Туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 2 млрд кубометров в год. Диверсификация газовых маршрутов и наличие таких соглашений между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном открывает новую эру для экспорта энергоресурсов Каспийского моря на европейские рынки. Таким образом, используя свой потенциал газовых месторождений на Каспии, а также имея доступ к месторождениям природного газа других стран Каспийского региона, таких как Туркменистан и Иран, Азербайджан и Турция видят перспективы для увеличения экспорта газовых ресурсов в Европу.

После блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, напряженности на границе Польши и Белоруссии и введения новых санкций против России важность альтернативных торговых и энергетических маршрутов между Европой и Азией стала еще более очевидной. В настоящее время примерно 50% железнодорожных поставок в ЕС проходят через Россию и Белоруссию. Учитывая санкции в отношении России, смещение торговых путей к "Среднему коридору" через Азербайджан и Турцию более вероятно, поскольку это единственный жизнеспособный альтернативный маршрут, соединяющий Запад и Восток. Кроме того, реализация Зангезурского коридора повысит потенциал энергетических и торговых путей, проходящих через Азербайджан и Турцию. Концепция Зангезурского коридора создает возможности не только для открытия железнодорожных путей между Европой и Азией, но и для поставок газа, прокладки дорог, торговых путей, авиалиний, электроэнергии.

Словом, значение энергетических и торговых хабов в евразийском регионе в ближайшее время будет лишь возрастать. При этом будет повышаться роль Азербайджана и Турции как ключевых игроков, сумевших наладить эффективные отношения со всеми экономическими партнерами и стать экономическими хабами, использующими географические возможности. Укрепление роли Анкары и Баку в региональных экономических процессах повысит заинтересованность глобальных игроков в стабильном развитии геоэкономических и геополитических условий вокруг Азербайджана и Турции.