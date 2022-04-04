В Грузии оценили перспективы главной звезды отечественного футбола в Европе

4 апр. 18:50

Президент футбольного клуба "Динамо" Батуми Арчил Беридзе прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия в "Милан", "Наполи" или "Ареснал".

"Что касается того, что наш клуб может стать для Хвичи трамплином на пути к "Милану", "Арсеналу" или "Наполи", то на сегодня Кварацхелия - игрок "Динамо"", - сказал президент батумского клуба.

По его словам, сейчас он думает только о том, чтобы 21-летний хавбек полностью реализовал себя в "Динамо". "Получит ли что-то "Рубин» в случае продажи Хвичи за рубеж? Это вопрос к Мамуке (Джугели - агенту футболиста. – прим. ред.) - цитирует Беридзе Чемпионат.com.

В конце марта Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.