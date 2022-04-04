Жители Кубани просят отключить отопление

4 апр. 18:47

Из-за тепла, установившегося на Кубани, жители ряда регионов края попросили отключить отопление в домах, но чиновники сегодня сообщили, что до 15 апреля этого делать не будут.

"В крае потеплело, и жители начинают просить отключить отопление в их домах. Но мы не можем это сделать по всему краю. В каких-то районах по-прежнему прохладно, и по закону отключать отопление мы можем при условии, если среднесуточная температура продержится выше 8 градусов в течение пяти дней. Такого в крае пока не было, и мы продолжаем топить по нормативу", - цитирует вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого пресс-служба администрации Краснодарского края, передает портал Юга.ру.

Тем, кому жарко, Трембицкий посоветовал обращаться в свои управляющие компании: если с таким мнением согласятся все жильцы, просьбу рассмотрят в индивидуальном порядке.