Henkel будет и дальше работать в России

4 апр. 18:43

Немецкий концерн Henkel AG, входящий в число крупнейших мировых производителей бытовой и промышленной химии, продолжит работу в России, но будет следить за развитием событий, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на речь главы его наблюдательного совета Симоны Бажель-Тра на годовом собрании акционеров.

В начале прошлого месяца Henkel заявил о прекращении инвестиций в РФ, но производство на 11 заводах, расположенных в стране, по-прежнему продолжается.

Гендиректор Henkel Карстен Кнобель на собрании уточнил, что речь идет о продукции ежедневного пользования, например, гигиенических средствах.

Он добавил, что Henkel несет ответственность за 2,5 тыс российских работников.

"Полный выход из российского бизнеса может иметь долгоиграющие последствия, в том числе и для наших местных сотрудников", - указал Кнобель.