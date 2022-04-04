ФСА взяло попечительство над Gazprom Germania

4 апр. 18:37

Министерство экономики ФРГ отдало компанию Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства (ФСА), - заявил сегодня министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять ФСА, это временная регулировка. Правительство ФРГ делает все необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии", - добавил Хабек, передает ТАСС.

Напомним, группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing & Trading Ltd, - говорится в сообщении холдинга.