Албания станет безвизовой для россиян на пять месяцев

4 апр. 18:21

Власти Албании приняли решение сделать безвизовым въезд в страну для гражданам России с 1 мая по 30 сентября 2022 года для туристических поездок сроком до 90 дней, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте албанского посольства в Москве.

"Согласно постановлению Совета министров Республики Албания № 858 от 29.12.2021 года, ежегодно с 1 мая по 30 сентября всем гражданам Российской Федерации разрешен безвизовый въезд и пребывание на территории Республики Албания для туристических поездок сроком на 90 дней (выезд с территории Республики Албания до 30 сентября включительно)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Согласно правилам, въезжающие в республику граждане РФ должны предъявить сертификат вакцинации от коронавируса (вакцина "Спутник V" признана и применяется в Албании), отрицательный тест на коронавирус или медицинский документ, подтверждающий перенесенный в последние шесть месяцев коронавирус. Все документы необходимо предоставлять на английском языке.