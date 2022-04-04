Опрос показал, сколько российских компаний смогли увеличить объемы производства

4 апр. 18:02

Возможность наращивать производство, чтобы в будущем занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний, возникла лишь у 6% российских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития по результатам опроса, устроенного в марте.

"Согласно опросу Центра повышения производительности, 6% компаний уже активно наращивают производство из-за скачка спроса на освободившемся рынке", - цитирует сообщение ТАСС.

В опросе участвовали 127 глав средних и крупных предприятий несырьевого сектора экономики, включая такие отрасли, как машиностроение, металлургия, автомобилестроение и производство автокомпонентов, выпуск электрооборудования, лесодеревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, мебельная отрасль, а также производство хлебобулочных и кондитерских изделий, переработка молока.

Кроме того, свыше 70% респондентов заявили о резком росте стоимости сырья и логистики, проблемах с поставками комплектующих, 21% предприятий столкнулся с уходом зарубежных клиентов и уменьшением каналов сбыта, порядка 11% участников опроса констатировали полную или частичную остановку производства из-за множества факторов. На 7% наблюдаются сбои во внедрении IТ-решений и потеря данных.

В итоге лишь 5% опрошенных компаний терпят минимальные потери, поскольку они давно занимаются импортозамещением.

"В то же время санкционные ограничения дали российскому бизнесу новые возможности встроиться в цепочки поставок. Компании с высокой производительностью уже активно наращивают мощности в связи со скачком спроса на оборудование и комплектующие", - поведала директор центра Екатерина Гришина.