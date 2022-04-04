Госдума завтра рассмотрит проект об упрощении получения гражданства РФ

4 апр. 17:49

Уже завтра, 5 апреля, Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании в первом чтении президентский законопроект о гражданстве, - сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"В первом чтении завтра будет рассмотрен внесенный президентом законопроект о гражданстве", - сказал Жуков, передает РИА Новости.

Напомним, законопроект "О гражданстве РФ" президент России Владимир Путин внес в Госдуму в конце минувшего 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению тех, кто имеет право на упрощенное приобретение российского гражданства.