Крыша актового зала рухнула в сельской школе в Казахстане

4 апр. 17:42

Крыша актового зала школы обвалилась в селе в Северо-Казахстанской области, видео последствий было опубликовано в социальных сетях.

Сообщения о ЧП подтвердили в областном управлении образования.

"4 апреля 2022 года произошло частичное обрушение крыши актового зала (в пристроенном здании) КГУ "Токушинская школа-гимназия" Аккайынского района. Пострадавших нет", - цитирует чиновников Sputnik Казахстан.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за просадки фундамента и протечки кровли.

Один из педагогов сообщил, что в прошлом году в школе проходил ремонт, в том числе ремонтировали и обвалившуюся крышу.

В управлении уточнили, что в этом году акимат выделил на проведение ремонта дополнительные средства, подразумевающие замену крыши в основном здании, здании актового зала и интерната.