Австрия хочет сократить зависимость от российского газа

4 апр. 17:41

Австрия будет стремиться к сокращению зависимости от российского газа. Об этом заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

Она обратила внимание на то, что на сегодняшний день Австрия непропорционально сильно зависит от поставок газа из России. "Это доля, которая в последние годы не сокращалась, а увеличивалась руками политиков. Сейчас необходимо сделать все, чтобы стать независимыми от российского импорта", - цитирует австрийского министра ТАСС.

Гевесслер отметила, что ситуация осложняется тем, что у страны нет выхода к морю и доступа к сжиженному природному газу (СПГ). По ее словам, в настоящее время руководство Австрии работает над тем, чтобы сократить потребление газа и снизить зависимость от российских газа и нефти, чтобы пользоваться возобновляемыми источниками энергии.