Источник: лайнеры Ariana Afghan Airlines соединят Кабул и Москву

4 апр. 17:34

Уже в ближайшее время национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines намерен открыть рейсы в Россию, - сообщил источник, близкий к российским авиавластям.

"Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines планирует в ближайшее время открыть рейсы в Россию", - рассказал он, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал источник в министерстве транспорта Афганистана, руководство ведомства обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом и Москвой.

Напомним, Россия с 9 апреля снимает ограничения по борьбе с COVID, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами.