Госдеп США создал Бюро по киберпространству и цифровой политике

4 апр. 17:32

Госдепартамент США объявил о создании нового Бюро по киберпространству и цифровой политике, в обязанности которого будут входить мониторинг международной обстановки и вопросы глобальной безопасности, цифровой политики и цифровой свободы.

"Бюро будет заниматься вызовами в сфере национальной безопасности, экономическими возможностями и вопросами того, какое влияние киберсфера, цифровые технологии и цифровая политика оказывают на американские ценности", - говорится в заявлении Госдепа.

Глава бюро будет назначен позднее после утверждения Сената Конгресса США. Бюро будет состоять из следующих отделов: международная безопасность в киберпространстве; международная информационная и коммуникационная политика; цифровая свобода, передает РИА Новости.