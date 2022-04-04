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Госдеп США создал Бюро по киберпространству и цифровой политике

Госдеп США создал Бюро по киберпространству и цифровой политике

Госдепартамент США объявил о создании нового Бюро по киберпространству и цифровой политике, в обязанности которого будут входить мониторинг международной обстановки и вопросы глобальной безопасности, цифровой политики и цифровой свободы.

"Бюро будет заниматься вызовами в сфере национальной безопасности, экономическими возможностями и вопросами того, какое влияние киберсфера, цифровые технологии и цифровая политика оказывают на американские ценности", - говорится в заявлении Госдепа.

Глава бюро будет назначен позднее после утверждения Сената Конгресса США. Бюро будет состоять из следующих отделов: международная безопасность в киберпространстве; международная информационная и коммуникационная политика; цифровая свобода, передает РИА Новости.

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