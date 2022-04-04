Госдума обсудит назначение Набиуллиной главой ЦБ РФ 21 апреля

4 апр. 17:21

Государственная дума на пленарном заседании 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центрального банка России и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя регулятора. Соответствующее решение принял сегодня Совет ГД.

Сначала депутаты заслушают отчет ЦБ РФ за 2021 год.

"После этого будет рассмотрена кандидатура Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального банка", - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, в тот же день ГД рассмотрит проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева членами Совета директоров ЦБ РФ.