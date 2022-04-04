РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Госдума обсудит назначение Набиуллиной главой ЦБ РФ 21 апреля

Госдума обсудит назначение Набиуллиной главой ЦБ РФ 21 апреля

Государственная дума на пленарном заседании 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центрального банка России и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя регулятора. Соответствующее решение принял сегодня Совет ГД.

Сначала депутаты заслушают отчет ЦБ РФ за 2021 год.

"После этого будет рассмотрена кандидатура Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального банка", - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, в тот же день ГД рассмотрит проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева членами Совета директоров ЦБ РФ.

1220 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version