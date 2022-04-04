Песков дал дельный совет Кадырову

4 апр. 17:13

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о "несозревшей" шкале приоритетов пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о патриотизме, на что уже сегодня получил ответ и дельный совет.

"Соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно. Тем более, когда мы все должны быть объединены вокруг нашей страны и нашего президента", - сказал Песков, сообщает РБК.

По просьбе журналистов Песков дал определение понятию "патриотизм". По его словам, это любовь к родине и готовность идти на жертвы, когда это требуется.

На тему патриотизма накануне также высказывался зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев: "Патриотизм - это не образ твоих мыслей, это твои действия", - заявил он, назвав тему патриотизма "чрезвычайно непростой".

"У тех, кто любит Родину, очень разные лица. У предателя всегда одно лицо - лицо предателя. Главное - вовремя отличить это лицо", - добавил он.

Напомним, две недели назад Медведев предательством назвал критику руководства страны в условиях проведения специальной военной операции на Украине.