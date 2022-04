Байден рассказал, кого считает самым опасным человеком в мире

4 апр. 17:11

Президент США Джо Байден считает самым опасным человеком в мире медиамагната Руперта Мердока. Об этом говорится в книге двух американских журналистов, которая будет опубликована в мае 2022 года.

Книгу под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future написали репортеры газеты New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс.

Авторы утверждают, что в середине 2021 года в беседе с неназванным помощником, глава Белого дома заявил, что 91-летний Мердок - это самый опасный человек в мире.

Кроме того, Байден подчеркнул, что телеканал Fox News, который возглавляет сын Руперта по имени Лаклан, является одной из самых разрушительных сил в стране, передает РИА Новости.