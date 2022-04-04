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Российский олигарх стал гражданином Израиля

Российский олигарх стал гражданином Израиля

Бывший кандидат в президенты России, миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля в соответствии с законом о репатриации.

По информации The Times of Israel, Прохоров подал документы несколько дней назад, прилетев в Израиль из Швейцарии на своем личном самолете. Он указал, что его бабушка по материнской линии была еврейкой.

В настоящее время состояние Михаила Прохорова оценивается в $13,8 млрд, он занимает 12-е место в списке богатейших людей России. Бизнесмен не попал под санкции США, введенные в связи с действиями России на Украине.

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