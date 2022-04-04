В Кабардино-Балкарии женщина похитила ребенка

4 апр. 16:44

В отношении 44-летней жительницы Кабардино-Балкарии, похитившей двухлетнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по республике.

По версии следствия, преступление было совершено 30 марта около полудня в селении Виноградное Прохладненского района республики. Злоумышленника заметила игравшую у дома девочку 2020 года рождения, женщина отманила ребенка от дома, а затем скрылась с девочкой в неизвестном направлении.

Правоохранители к вечеру того же дня выяснили, что женщина вывезла девочку в город Тырныауз Эльбрусского района, там злоумышленника была задержана. Ребенка осмотрели медики, после этого девочка вернулась к родителям. Похитительница помещена под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).