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Известная бойцовская организация не будет давать титульные поединки спортсменам из России

Известная бойцовская организация не будет давать титульные поединки спортсменам из России

Российский боец Bellator сообщил, что не подрался за чемпионский титул с Гегардом Мусаси из-за того, что владельцы организации отказываются давать претендентам из России чемпионские поединки.

"Недавно нам сказали, что пока русские не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю с кем", - цитирует спортсмена Sports.ru.

При этом он отметил, что президент организации Скотт Кокер и ее работники не против, чтобы россияне дрались за титул. "Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульные бои", - добавил Токов.

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