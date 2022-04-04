Известная бойцовская организация не будет давать титульные поединки спортсменам из России

4 апр. 16:34

Российский боец Bellator сообщил, что не подрался за чемпионский титул с Гегардом Мусаси из-за того, что владельцы организации отказываются давать претендентам из России чемпионские поединки.

"Недавно нам сказали, что пока русские не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю с кем", - цитирует спортсмена Sports.ru.

При этом он отметил, что президент организации Скотт Кокер и ее работники не против, чтобы россияне дрались за титул. "Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульные бои", - добавил Токов.