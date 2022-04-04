Беспрецедентный рост цен на еду зафиксирован в Британии

4 апр. 16:22

Причинами беспрецедентного роста цен на еду в Великобритании стали проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа, сообщает Национальная статистическая служба Королевства.

"Продукты питания и напитки вносят все больший вклад в потребительскую инфляцию в последние месяцы. Рост цен на продукты и напитки частично отражают вызовы, с которыми сталкивается бизнес в сектора продуктов питания и напитков. Эти вызовы включают в себя проблемы с цепочками поставок, рост расходов и нехватка рабочей силы", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что сектор напитков и продовольствия заметно ощутил на себе недавний рост цен на энергию. Около 60% сотрудников этого сектора сообщили, что ощутили рост цен на энергию в марте по сравнению с 38% во всех остальных секторах.

"Цены показали беспрецедентный рост, а после этого цены на электричество и зарплаты наложились на стоимость сырьевых товаров. Мы пытаемся справиться со скоростью роста расходов", - приводится пояснение работников пищевой промышленности.

Напомним, на фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале в Великобритании достигла рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.