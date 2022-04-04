Для российских туроператоров могут ввести нулевой НДС

4 апр. 16:17

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает на три года ввести нулевой НДС для туроператоров. Предложение направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, в Ростуризм и Минфин РФ.

"В АТОР просят правительство еще раз проработать предложение об освобождении туроператорских компаний в 2022-2025 годах от уплаты НДС", - говорится в сообщении.

В текущей ситуации, когда туроператорам "крайне непросто" работать в штатном режиме, планировать финансовую деятельность и строить долгосрочные планы, дополнительная налоговая нагрузка несет потенциальную угрозу для стабильности участников рынка, считают в АТОР.

Ранее НДС был отменен для ряда сегментов туристического бизнеса. "В текущей ситуации получается, что 20% НДС облагается тур, сформированный туроператором, включающий авиаперевозку, отель или санаторий. Но при этом все эти же входящие в тур услуги, реализуемые по отдельности, не подлежат обложению НДС. Таким образом, пакетные туры или оказываются дороже, чем приобретение его частей по отдельности, или же компании должны, по сути, работать в убыток", - отметили в ассоциации.

В АТОР уверены, нулевой НДС для туроператоров станет эффективной антикризисной мерой, а также сделает турпродукты доступными большему количеству россиян.