Правительство России выделило почти 40 млрд рублей для снижения напряженности на рынке труда

4 апр. 16:14

Правительство России в качестве антикризисной меры выделило на улучшение ситуации в сфере занятости 39 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единой России".

"Уже на сегодняшний день выделили, если хотите - проактивно, 39 млрд рублей на мероприятия, которые позволят снизить напряжение на рынке труда", - сказал Мишустин.

Как отметил глава правительства, очень важно, чтобы люди могли не только получать выплаты, пособия по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется".

Премьер также заявил, что Кабмин выпустил постановление, дающее возможность временного трудоустройства для тех, кто столкнулся с риском потери работы. По его словам, данная мира направлена на поддержку сотрудников иностранных компаний, которые закрылись из-за санкций.

"Теперь с письменного согласия сотрудника по направлению центра занятости населения он может быть временно переведен в другую организацию, и после окончания второго, временного, трудового контракта можно будет, если это будет возможно, вернуться на основное место работы", - цитирует Мишустина ТАСС.