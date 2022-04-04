"Аэрофлот" снизил стоимость билетов по России

4 апр. 15:57

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал продавать билеты по стране со скидкой в 30-35%, акция продлится до 12 апреля, сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" с 4 по 12 апреля проведет распродажу авиабилетов по российским направлениям. В период проведения акции средний размер скидки составит 30-35%", - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими городами. Тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

"В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Полет необходимо совершить в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU", - уточняется в тексте.