Китай планирует закупать газ у России с большой скидкой

4 апр. 15:59

Китай собирается закупать у России сжиженный газ с большой скидкой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации издания, в настоящее время крупнейшие китайские государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ с большой скидкой.

Источник отмечает, что ряд импортеров рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от других государств свои планы поставок российского газа. Кроме того, компании также намерены воздержаться от больших закупок.

Bloomberg пишет, что на сегодняшний день российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из стран Средней Азии. В Китае намерены приобрести топливо по низкой цене, чтобы наполнить хранилища до сезонного повышения цен.