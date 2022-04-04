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Зеленский сообщил о намерении продолжить переговоры с Россией

Зеленский сообщил о намерении продолжить переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы урегулировать разногласия с Россией дипломатическим путем.

Он также прокомментировал возможность заключения мирного соглашения между странами. "Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века", - сказал украинский лидер, отвечая на вопрос журналиста BBC.

Зеленский добавил, что Украина продолжить добиваться урегулирования разногласий. "Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - цитирует главу украинского государства ТАСС.

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