Россия с 9 апреля возобновляет авиасообщение с 52 дружественными странами

4 апр. 15:45

С 9 апреля Россия снимает введенные из-за пандемии ограничения на полеты в 52 страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единой России" в понедельник.

"С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран", - рассказал Мишустин. Он добавил, что соответствующий документ подписан в понедельник.

Снятие ограничений стало возможным на фоне спада заболеваемости коронавирусом.

"Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства", - поделился премьер.

Ранее полеты были возможны в 15 стран, включая некоторые государства ЕАЭС, Мексику, Катар и другие.

Снимаются ограничения на полеты в Алжир, Аргентину, Бахрейн, Бразилию, Венесуэлу, Вьетнам, Гонконг, Египет, Израиль, Индонезию, Иорданию, Кению, Кувейт, Мальдивы, Марокко, Молдавию, Оман, Перу, Саудовскую Аравию, Сейшелы, Сербию, Сирию, Таиланд, Танзанию, Тунис, Турцию, Уругвай, Шри-Ланку, Эфиопию и другие страны.