Кто натравливает Францию и Германию на Россию

С самого начала российской военной спецоперации на Донбассе европейские страны единогласно осудили действия России. Однако в том, какие меры надо принять против нее, позиции разошлись. С одной стороны по наводке США и Британии выступили Прибалтика и Польша, захотевшие полностью обрубить связи. С другой стороны были те, кто искал диалога и опасался остаться без российского газа, например, Венгрия. Посередине оказались немцы, работавшие по принципу "и нашим, и вашим". Понимая, что нужно что-то отвечать на претензии союзников, канцлер Олаф Шольц также отдавал себе отчет, что за пару дней избавиться от 55%-ной зависимости от российского газа не удастся.

Англосаксам и их союзникам был нужен повод, чтобы выбить из Германии нефтегазовое эмбарго. И кажется, они его создали - Буча. Все европейские СМИ сейчас пестрят заголовками об убийствах людей в этом украинском городе. Утверждается, что российские военные якобы расстреляли почти три сотни жителей Бучи. Нидерланды, Эстония, Британия и другие страны НАТО требуют привлечь к уголовной ответственности виновных за убийства и ввести против России разрушительные санкции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать все, что в его силах, чтобы "заморить голодом военную машину Путина".

Вместе с Британией первую скрипку пытается играть Польша. В отличие от британцев, у которых есть пускай и минимальные, но все же свои ресурсы давления, например, через олигархов, Польша хочет действовать чужими руками. Польский премьер Матеуш Моравецкий ополчился на главные экономики Евросоюза. Он раскритиковал Германию за то, что она является главным тормозом жестких санкций против России, а Францию – за ее попытки вести переговоры с Путиным.

"Господин президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Вы предотвратили какие-либо события? С преступниками не договариваются, с преступниками надо бороться", – говорит Моравецкий.

Насколько Шольца и Макрона впечатлили слова польского премьера, неясно, но Германия и Франция, похоже, сдаются. Макрон поддержал запрет импорта нефти и угля из России в Европу, а Олаф Шольц пообещал ввести новые санкции против России. По сути, речь идет о двух вещах: отключение всех оставшихся российских банков от SWIFT и запрет на покупку нефти, газа и угля в РФ. Обе меры ударят, в первую очередь, по самой Европе. Без SWIFT они не смогут расплачиваться за газ, а без топлива останутся без света, тепла и промышленности.

Накануне министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что отказ от российского газа невозможен, а ситуация на Украине и санкции бьют по благосостоянию простых немцев. Так же считает, на самом деле, и Шольц, который говорил, что отказ от русского газа равнозначен рецессии.

Тем не менее, несмотря на все разумные и логические обоснования, Британия, Польша и США делают все, чтобы оторвать Европу от России. Помогать в этом деле им будут и союзники на Украине. Раздувание информационной кампании вокруг Бучи, скорее всего, преследует цель лишить немцев и французов последних аргументов. Чтобы Германия наконец отказалась от газа, а Макрон перестал вести диалог с Путиным. После отвода российских войск от Киева и Чернигова у британо-польского альянса, похоже, сложилось впечатление, что Россия проигрывает, и ее нужно дожать. А дожать они не способны и подбрасывают новости о "геноциде" в Буче, чтобы оправдать новые жесткие действия со стороны Германии и Франции.

Что касается самого инцидента, то в представленных данных очень много шероховатостей и нестыковок. Минобороны РФ обратило внимание, что кадры убийств появились лишь три дня спустя, а не сразу после вывода российских войск из города. 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтверждал, что в городе никого из российских военных нет, но при этом не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Кроме того, в сеть попали кадры с шевелящимися трупами. Запечатленные на видео тела не застыли, кровь на них не свернулась, как должно быть с останками, пролежавшими три и более дней.

В любом случае, сейчас понятно, что Запад аргументацию России слушать не будет и не хочет. Определенным силам нужны поводы для демонизации Москвы и разорения российской экономики. Тот факт, что Британия отказалась обсуждать российскую позицию на Совбезе ООН и выступила против его проведения, уже наводит на определенные мысли.