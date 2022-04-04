Премьер Грузии заявил о значительном улучшении ситуации с коронавирусом

4 апр. 15:30

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране значительно улучшилась.

"В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тыс случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться", - сказал глава правительства.

При этом Гарибашвили подчеркнул, что в последние дни в Грузии фиксируется в среднем по 300-400 случаев заражения. "Он очень эффективно подключился к деятельности и успешно ведет министерство", - цитирует премьера "Sputnik Грузия".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 491 млн, из них более 6,1 млн человек скончались. В Грузии выявили 1 649 430 случаев заражения.