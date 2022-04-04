Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

4 апр. 15:20

Недружественные страны лишились возможности упрощенного оформления виз, следует из указа "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств", подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Президент подписал его "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза". Согласно указу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Кроме того, Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - говорится в документе.