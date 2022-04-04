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Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

Недружественные страны лишились возможности упрощенного оформления виз, следует из указа "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств", подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Президент подписал его "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза". Согласно указу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Кроме того, Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - говорится в документе.

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