В Госдуме перечислили безопасные направления для отдыха в 2022 году

4 апр. 14:58

Для россиян в этом году безопасными направлениями для отдыха являются Турция, ОАЭ, Израиль, Шри-Ланка, Индия, Марокко и страны СНГ, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко ("Единая Россия").

"Все основные направления, которые и были у россиян в предпочтениях, которые сформировались в том числе с учетом пандемии, они остаются", - отметила она.

В первую очередь Костенко назвала Турцию и ОАЭ. "Израиль, который не присоединился к санкциям, в принципе несмотря на то, что там тоже большая украинская диаспора, поскольку это украинцы еврейского происхождения, поэтому опасности нахождения там не будет у наших сограждан, Шри-Ланка, Индия, Марокко и Катар", - перечислила она.

Парламентарий подчеркнула, что на сегодняшний момент есть авиасообщение со всеми этими странами.

Кроме того, считает Костенко, россияне могут отправиться на отдых в страны СНГ. "Также страны СНГ. Я думаю, нам пришло время открывать наших соседей заново", - указала она.

В Европе Франция и Италия сообщили, что открывают визы для российских туристов, снимают антиковидные ограничения, "и тем не менее мы же понимаем, что поездки сейчас в страны Европы для российских туристов, можно сказать, прямо опасны, потому что во многих странах Европы большие украинские диаспоры и сейчас плюс поток беженцев".

Она напомнила, что сейчас периодически возникают столкновения российских и украинских туристов в Египте.