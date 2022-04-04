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Евросоюз намерен продолжить контакты с Россией

Евросоюз намерен продолжить контакты с Россией

Европейский союз выступает за продолжение дипломатических контактов с Россией. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что ЕС считает президента России Владимира Путина причиной проблемы, поэтому для ее решения необходимо продолжать контакты с российским лидером. "ЕС считает необходимым сохранять каналы для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно", - цитирует ТАСС представителя ЕС.

Стано также подтвердил, что Евросоюз при этом собирается ускорить работу над новыми антироссийскими санкциями, однако не стал уточнять, какими будут новые ограничительные меры.

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