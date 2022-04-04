У юного жителя Дагестана обнаружили крупную партию мефедрона

4 апр. 14:53

Полиция изъяла у 21-летнего парня из Дербента крупную партию синтетических наркотических веществ, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.

Отмечается, что задержанный был доставлен в дежурную часть дербентского вокзала, где в ходе личного досмотра был изъят пакет с порошком белого цвета – мефедрон массой около 30 га.

В МВД рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 ("Незаконное приобретение, хранение наркотических средств"). Юноше грозит до 10 лет тюремного заключения.