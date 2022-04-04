Меркель: непринятие Киева в НАТО в 2008 году было правильным решением

4 апр. 14:33

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что отказ от идеи вступления Украины в НАТО в 2008 году было верным решением, сообщает агентство dpa со ссылкой на ее представителя.

Пресс-секретарь отметила, что Меркель "придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте". Тогда из-за позиций Парижа и Берлина Альянс не предоставил Киеву плана действий по подготовке к вступлению в НАТО.

В то же время, по словам представителя Меркель, экс-канцлер поддерживает "все усилия федерального правительства и международного сообщества государств по оказанию помощи Украине" и прекращению боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывших лидеров Франции Ангелу Меркель и Николя Саркози посетить город Буча Киевской области после появления ролика, который в Минобороны России назвали постановкой и провокацией.