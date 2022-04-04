Сферу туризма в Грузии на год освободят от уплаты налога

4 апр. 14:21

В Грузии все компании, работающие в сфере туризма, освободят от уплаты налога на имущество за прошлый год, об этом сообщил перед заседанием правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Всего в туристическом секторе, по данным за 2020 год, занято около 150 тыс человек. Власти Грузии в рамках поддержки сектора, пострадавшего из-за пандемии, предоставили занятым в этой сфере компаниям льготы и разработали специальные государственные программы помощи.

"Мы изучили имеющуюся ситуацию в этом секторе и проблемы, которые накопились. Естественно, больше всего из-за ковида пострадала туристическая сфера, в том числе гостиничная и ресторанная индустрии. Поэтому в целом сектор не заплатит налог на имущество за 2021 год", – заявил Гарибашвили.

Он отметил, что освобождение от налога будет существенной помощью для представителей туристического сектора.