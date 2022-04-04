В Узбекистане открылся первый официальный дилерский центр Mercedes-Benz

4 апр. 14:15

В городе Коканд появился первый в Узбекистане официальный дилерский центр Mercedes-Benz, информируют власти Ферганской области.

В автоцентре создано 40 рабочих мест, автомобили на продажу будут поставляться прямо с завода из Германии. Иномарки получат гарантийные талоны на обслуживание в течение 18 месяцев, кроме того, продаваться они будут по скидочным ценам. Дилерский центр оснащен диагностическим и ремонтным оборудованием последнего поколения.

Открытие автосалона такого известного мирового бренда является верой в экономический потенциал Узбекистана, заявил на открытии центра хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.