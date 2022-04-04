Норвегия возобновляет выдачу виз гражданам России

4 апр. 13:52

Норвегия с 4 апреля возобновила выдачу нетуристических виз российским гражданам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Так, с сегодняшнего дня стартовал прием россиян в восьми визовых центрах: в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Россияне могут подать заявление на оформление разрешения на проживание и на оформление шенгенской визы для посещения родственников и друзей, для деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения.

Что касается туристических виз, то их выдачу планируется возобновить в мае 2022 года.