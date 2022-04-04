Роскачество: ассортимент товаров для дома и бытовой химии изменится

4 апр. 13:43

В Роскачестве предупредили о возможном изменении ассортимента товаров для дома в связи с уходом с отечественного рынка некоторых зарубежных брендов.

О приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию уже сообщили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).

"Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. При этом немалая часть продуктов, выпускаемых под торговыми марками, которые принадлежат международным гигантам, изготавливается в России. Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены", - отметили в ведомстве.

При этом в Unilever сообщили о сложностях, связанных с сокращением импорта сырья и упаковочных материалов.

"Невская косметика" продолжает работу и ищет альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих заграничных партнеров.

В Роскачестве сообщили, что ряд товаров не исчезнет из продажи в ближайшее время, это порошок торговой марки "Аист колор", BIBI, "Натали", "ЭКОномочка део", Ola! и Bella.