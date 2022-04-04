В казахстанском городе вспыхнул бруцеллез

4 апр. 13:31

В одном из районов казахстанского города Актобе произошла вспышка бруцеллеза, на территории скота будут введены карантинные меры, сообщает портал "Мой город", со ссылкой на указ, опубликованный на сайте "Открытые НПА".

"Акимат Актобе постановляет установить ограничительные мероприятия на территории улицы Садовая, Жемісті, Парасат, Байшешек и участка 19/2 жилого массива "Садовый" района "Алматы" города Актобе в связи выявлением заболевания "бруцеллез" среди крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота", - сказано в документе.

Напомним, бруцеллез относится к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера, он передается от животного к человеку. При заражении могут быть поражены костно-суставная и сердечно-сосудистая системы.