Инфляция в Турции в марте ускорилась до 61%

4 апр. 13:24

Потребительские цены в Турции в марте 2022 года выросли на 61,14% по сравнению с прошлым мартом (16,19%), и достигли максимума за 20 лет, следует из данных статистического института страны (Turkstat).

К февралю 2022 года рост инфляция в Турции составил 54,44%. Ранее эксперты прогнозировали мартовскую инфляцию на уровне 61,6%, пишет Trading Economics.

Инфляция в Турции усилилась на фоне ослабления лиры, которое наблюдается десять месяцев подряд, а также подъема цен на сырьевые товары в результате спецоперации на Украине и связанной с ней санкций.

Больше всего в марте в Турции подорожали транспортные услуги - на 99,12% в годовом выражении, продукты питания и безалкогольные напитки - на 70,33%, мебель и товары для дома - на 69,29%.

Потребительские цены в Турции в марте увеличились на 5,46% против 4,81% в феврале.