ЕБРР прервет сотрудничество с Россией и Беларусью

4 апр. 13:23

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекратит финансовое сотрудничество и техническую помощь России и Беларуси. Данный шаг одобрил Совет управляющих ЕБРР.

"Доступ РФ и Беларуси к ресурсам банка должен быть официально приостановлен с немедленным вступлением в силу. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству", - сказано в заявлении.

В ЕБРР также подчеркнули, что банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам, передает "Интерфакс"

Напомним, в начале марта 2022 года совет директоров ЕБРР одобрил предложения менеджмента, закрыв России и Беларуси доступ к ресурсам ЕБРР в качестве ответа на их действия на Украине. Решение оставалось утвердить совету управляющих ЕБРР. В конце марта ЕБРР закрыл свои представительства в Москве и Минске.