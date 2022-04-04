Чего Евросоюз хочет от Алиева и Пашиняна

6 апреля в Брюсселе в рамках реализации программы сотрудничества ЕС со странами Южного Кавказа должна пройти очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ее повестке - обсуждение хода реализации Заявления 9-10 ноября 2020 года, а также перспективы подписания всеобъемлющего мирного договора между Баку и Ереваном. Встреча пройдет на фоне острой эскалации геополитического противостояния между Россией и странами Запада.

Еврозона оказалась заложницей санкционной политики, обнажившей недальновидность европейской дипломатии, однако Евросоюз сохраняет интерес к миротворческим инициативам между Арменией и Азербайджаном, поскольку механизм нормализации отношений до сих пор не сформулирован, а уступать Москве роль единственного регионального арбитра Брюссель по-прежнему не намерен.

ЕС пока не достиг особых успехов в решении проблем транспортно-логистического характера, в том числе делимитации армяно-азербайджанской границы. Однако провокационные действия, которые были совершены "неустановленными лицами" в зоне ответственности российских миротворцев в марте этого года, подталкивают европейскую дипломатию предложить свой вариант миротворческой политики. ЕС готов ограничиться рядом конкретных предложений в целях обеспечения безопасности собственных интересов.

Мировая конъюнктура вынуждает Евросоюз концентрироваться на вопросах энергетической безопасности - поскольку санкционная политика привела к резкому росту цен на энергоносители, значение альтернативных энергетических источников резко возросло. Однако обсуждать вопросы энергетической безопасности без совместного участия Баку и Ереван европейцам представляется нецелесообразным. Поэтому встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе может оказаться удобной возможностью договориться сразу по двум ключевым вопросам. Во-первых, поставки азербайджанских энергоносителей должны сохранить стабильный рост на взаимовыгодных условиях; во-вторых, угроза со стороны воинствующих сепаратистов подорвать безопасность транспортировки энергоресурсов из региона на международные рынки должна быть устранена.

Пока Брюссель не заявляет о себе как об альтернативе российского миротворческого присутствия, однако Европе нужны энергоресурсы, так как поставки газа из России, в том числе транзит через территорию Украины, в предстоящем будущем могут быть ограничены.

Евродипломатия на данный момент не в состоянии развивать или предлагать какие-либо интеграционные проекты в регионе. Неизвестно, что именно ЕС готов пообещать Баку и Еревану для целях обеспечения своей энергобезопасности. Предлагать себя в качестве гаранта сохранения региональной системы безопасности Европа не торопится, поскольку и Армения, и Азербайджан ориентируются на миротворческую линию Москвы. Более того, вопрос о размещении какого-либо дополнительного ограниченного миротворческого контингента на территории Азербайджана неприемлем для Баку, так как противоречит ранее достигнутым российско-азербайджанским договоренностям. Ереван и вовсе не станет лишний раз испытывать терпение Москвы. Поэтому важно, какое именно предложение, в том числе торгово-финансовое, может выдвинуть Брюссель своим партнерам на Южном Кавказе.

Реальное продвижение стратегии ЕС в пространстве Южного Кавказа будет возможно лишь к концу года. Сейчас мировая общественность следит за ходом проведения российской спецоперации на территории Украины. А Евросоюзу предстоит выработать механизмы взаимодействия в посткризисный период таким образом, чтобы они удовлетворяли существующую систему безопасности России. Поэтому основным фронтом дипломатической работы ЕС станет восточное направление внешней политики. К этому времени в пространстве Южного Кавказа европейская дипломатия приступит к работе уже в новых условиях с учетом тех соглашений, которые будут достигнуты в результате российской миротворческой миссии.