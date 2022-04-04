Кремль: патриотизм – это готовность к любым жертвам ради своей страны

4 апр. 12:54

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как понимают понятие "патриотизм" в Кремле, заявил, что "это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется".

"Патриотизм - это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, и все что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом", - пояснил представитель официальной Москвы.

Песков также отметил, что это не фактологическая, а скорее, идеологическая дискуссия, "хотя никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" нет и быть не может".