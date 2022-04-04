На Кубани задержали телефонных мошенников, похищавших деньги у пенсионеров

4 апр. 12:57

Правоохранители задержали участников группы телефонных мошенников, которые похищали деньги у московских пенсионеров.

Задержание аферистов провели сотрудники уголовного розыска Москвы при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Мошенники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками одного из банков и сообщали о положенной пенсионной выплате или компенсации за путевки в санатории. Затем у доверчивых пожилых людей они получали персональные данные банковских карт собеседников, в дальнейшем списывая со счетов деньги.

Среди пострадавших оказалась 76-летняя московская пенсионерка, у нее мошенники похитили 241 тыс рублей.

Задержанные аферисты - ими оказались проживающие на Кубани 34-летняя женщина и 35-летний мужчина - были доставлены в Москву и заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело о краже. По предварительным данным, на счету злоумышленником свыше 20 аналогичных эпизодов преступлений, общий материальный ущерб может составить более 10 млн рублей, информирует "МВД Медиа".