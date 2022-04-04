Путин обсудит с Борисовым вопросы оборонно-промышленного комплекса

4 апр. 12:52

В понедельник, 4 апреля, состоится встреча президента России Владимира Путина и вице-премьера Юрия Борисова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы, наверное, кратко вас проинформируем о том, что президент обсудит на встрече с вице-премьером Юрием Борисовым", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что Борисов курирует огромный куст вопросов в правительстве по распределению обязанностей, включая вопросы оборонно-промышленного комплекса и другие блоки.