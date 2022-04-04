Кисловодск открывает купальный сезон впервые за 20 лет

4 апр. 12:48

На Старом озере в Кисловодске этим летом впервые за последние 20 лет откроют купальный сезон, сообщает пресс-служба администрации города Кисловодска.

В настоящее время водолазы уже обследовали дно водоема, а специалисты взяли пробы воды. "Впервые за 20 лет откроем купальный сезон в Кисловодске. Приступили к проверке и подготовке документов для официального открытия в этом году купального сезона", - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Он уточнил, что Кисловодск стал первым городом на Кавминводах, где уже началась подготовка к сезону.