Германия сообщила о новых антироссийских санкциях

4 апр. 12:44

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек анонсировал новый пакет антироссийских санкций, который будет подготовлен на текущей неделе.

По словам министра экономки Германии, консультации в последнее время говорят о том, как далеко Берлин может зайти в этом вопросе. Также Хабек выразил убеждение, что ФРГ может "сделать еще очень многое".

"Мы видели, насколько эффективны санкции, мы видели, где есть возможные пути их обхода, мы видели, какие дальнейшие технологические продукты мы можем прекратить поставлять, чтобы далее дестабилизировать и ослабить российскую экономику. Я исхожу из того, что уже на этой неделе это будет обновлено в пятом санкционной пакете", - цитирует Хабека РИА Новости.

Кроме того, правительство ФРГ заявило о том, что новый пакет санкций против России будет согласован в ближайшие дни и будет обсуждаться с германскими партнерами.